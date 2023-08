BCE/boletim: perspectiva para crescimento e inflação seguem altamente incerta na zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) afirma que a perspectiva para o crescimento e a inflação na zona do euro "continua altamente incerta". Em boletim publicado nesta quarta-feira, 10, a instituição diz que há riscos, entre eles a guerra da Rússia na Ucrânia e um aumento nas tensões nas fronteiras geopolíticas, que poderia fragmentar o comércio global e pesar na economia do bloco.

continua após publicidade

O crescimento poderia também ser mais fraco caso os efeitos da política monetária agissem com mais impulso do que o previsto, ou se a economia global enfraquecer, pesando na demanda pelas exportações da zona do euro. Por outro lado, poderia haver maior crescimento que o previsto se a força do mercado de trabalho, o avanço da renda real e a menor incerteza darem maior confiança aos consumidores.

O BCE menciona como riscos à inflação potenciais novas pressões para cima sobre os custos com energia e alimentos, também relacionada à retirada unilateral da Rússia de um acordo para escoar grãos da região do Mar Negro. Condições climáticas ruins poderiam puxar os preços de alimentos para cima, no contexto de crise climática global em andamento, lembra o banco central. A inflação, porém, poderia cair mais rápido se preços mais baixos de energia e alimentos fossem repassados rápido a outros bens e serviços, aponta.

continua após publicidade

Na avaliação do BCE, o aperto na política monetária continua a ser transmitido para as condições de financiamento. Já a inflação "continua a declinar, mas ainda deve seguir muito elevada por muito tempo". O banco central reafirma que suas decisões futuras pretendem garantir que os juros seguiram em níveis "restritivos o suficiente" o tempo necessário para garantir o retorno em tempo "adequado" da inflação à meta de 2%. O conselho continuará a agir a partir dos indicadores, para determinar o nível e a duração apropriados para o aperto, diz o boletim.