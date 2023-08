BCE vê inflação cair na zona do euro, mas precisa seguir trabalho, afirma dirigente

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Centeno reconheceu que está observando a desaceleração da inflação da zona do euro, mas afirmou que a autoridade monetária precisa seguir com seu trabalho na política monetária. O dirigente, que também é presidente do Banco Central de Portugal, concedeu entrevista à

nesta quinta-feira, 24. Segundo Centeno, a força da economia da zona do euro ainda consta como preocupação por parte dos dirigentes. Ele destaca que trajetória dos juros da região só serão definidas em setembro.