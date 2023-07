BCE: vamos manter abordagem com base em novos dados para definir juros, diz Guindos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta sexta-feira que a instituição continuará usando a abordagem de dependência de novos dados para definir o nível apropriado de seus juros e a duração de condições mais restritivas.

continua após publicidade

Em discurso feito durante evento em Londres, Guindos afirmou que a transmissão do inédito ciclo de aperto monetário do BCE está bem avançada. "Agora estamos começando a ver o impacto (da política monetária) em partes da economia real", acrescentou.

Guindos, no entanto, reafirmou que o "trabalho do BCE ainda não acabou". Segundo ele, a inflação de serviços, em especial os custos de mão de obra, "precisam ser monitorados de perto, uma vez que são agora um importante catalisador da inflação geral" na zona do euro. Guindos disse ainda que a inflação subjacente permanece forte, mas ressaltou que a maioria de seus indicadores começou a dar "alguns sinais de arrefecimento".

continua após publicidade

Desde julho do ano passado, o BCE já elevou suas principais taxas de juros em 4 pontos porcentuais.