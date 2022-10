BCE trabalha para levar inflação à meta em '2 ou 3 anos', diz membro do Conselho

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau reforçou, em entrevista à rádio France Culture, que a "preocupação número 1" da instituição neste momento é a inflação. Segundo ele, o BCE deve conseguir fazer com que a inflação retorne à meta de 2% em "dois ou três anos".

O dirigente comentou que a meta, para ele, é de "cerca de 2%", e que isso indica um bom quadro na economia.

Villeroy de Galhau, também presidente do BC da França, lembrou que houve fatores inesperados que influem nos preços, como a invasão da Ucrânia e seus efeitos no setor de energia.

Ele afirmou ainda que, se a França enfrentar uma recessão, ela deve ser "limitada" e "temporária".