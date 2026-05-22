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BCE terá de responder à alta da inflação, acima da meta de 2%, diz comissário da UE

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 10:34:00 Editado em 22.05.2026, 10:42:22
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O comissário de Economia e Produtividade da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou que "é evidente" que o Banco Central Europeu (BCE) terá de responder ao aumento da inflação na Europa.

"Prevemos uma inflação de 3,1% este ano, o que está bem acima da meta de 2% do BCE", disse a jornalistas nesta sexta-feira, 22. "Em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa é de avanço de 1,1% neste ano, antes de acelerar para 1,4% em 2027", acrescentou.

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Na avaliação de Dombrovskis, a Europa enfrenta atualmente pressões estagflacionárias, e o choque energético também exerce pressão adicional sobre as finanças públicas.

"Devemos permanecer vigilantes na proteção das finanças públicas. Isso significa aprender com as crises passadas e garantir que as medidas de apoio sejam temporárias e direcionadas", concluiu o comissário.

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