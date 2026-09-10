BCE sobe principais taxas de juros em 25 pontos-base com temor inflacionário por EUA X Irã

O Banco Central Europeu (BCE) subiu suas principais taxas de juros em 25 pontos-base (pb) nesta quinta-feira, 10, enquanto acompanha possíveis efeitos inflacionários do conflito no Oriente Médio, que voltou a pressionar para cima os preços do petróleo.

Ao concluir a reunião de política monetária, o BCE subiu a taxa de depósito para 2,5%, a de refinanciamento a 2,65% e a de empréstimos a 2,90%, em decisão que ficou em linha com a previsão de analistas consultados pela Broadcast.

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O aperto ocorre após o BCE manter as taxas inalteradas em julho e realizar uma alta de 25 pb em junho. Desde então, o avanço do petróleo ganhou fôlego e inflação na zona do euro permanece bem acima da meta de 2% do BCE.

A partir das 9h45 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa para comentar a decisão.