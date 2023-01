BCE publica novos indicadores ligados a riscos climáticos

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco Central Europeu (BCE) publicou nesta terça-feira, 24, um primeiro conjunto de indicadores estatísticos relacionados ao clima para melhor avaliar o impacto de riscos climáticos no setor financeiro e acompanhar o desenvolvimento de finanças sustentáveis e "verdes".

"Precisamos entender melhor como as mudanças climáticas afetarão o setor financeiro e vice-versa. Para isso, o desenvolvimento de dados de alta qualidade é fundamental", diz a dirigente do BCE Isabel Schnabel, em comunicado divulgado no site da instituição. "Os indicadores são um primeiro passo para ajudar a reduzir a escassez de dados climáticos, o que é crucial para progredir em direção a uma economia neutra em termos climáticos".

Segundo o BCE, os novos indicadores são experimentais ou analíticos, e informações analíticas podem, às vezes, não estar em conformidade com todas as suas exigências de qualidade para estatísticas.

"Os indicadores são, portanto, um trabalho em andamento e devem ser usados com cautela", afirma o BCE, acrescentando que seu objetivo é iniciar um debate mais amplo dentro da comunidade de estatísticas e pesquisas sobre como aprimorar a coleta de dados sobre riscos ligados ao clima e à transição verde.