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BCE prepara investimento em ativos tokenizados e amplia aposta em finanças digitais

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta segunda-feira o lançamento do Pontes, solução do Eurosistema para liquidação de transações com ativos tokenizados em moeda de banco central, e informou que prepara investimentos de uma pequena parcela de seus recursos próprios em títulos desse tipo. A iniciativa busca ampliar a experiência prática da instituição com tecnologia de registro distribuído (DLT) e apoiar o desenvolvimento das finanças tokenizadas na Europa.

O Pontes permitirá a liquidação de operações de atacado com ativos tokenizados diretamente em moeda de banco central. Segundo o BCE, o sistema será expandido gradualmente, com novos recursos e horários de funcionamento mais longos, até sua implementação plena, prevista para 2028.

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O BCE também iniciou trabalhos preparatórios para investir parte limitada de sua carteira própria, que não está vinculada à política monetária, em títulos tokenizados denominados em euros. A fase inicial deverá concentrar-se em papéis emitidos por governos, autoridades regionais e agências da zona do euro, além de instituições supranacionais europeias.

As operações serão liquidadas por meio do Pontes. Após a conclusão dos preparativos, a Diretoria Executiva do BCE decidirá o cronograma e os detalhes operacionais das compras, considerando a evolução das emissões tokenizadas na Europa.

Em comunicado, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que o Eurosistema busca tornar o mercado financeiro europeu "mais integrado, inovador e resiliente" na era digital.

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Já em artigo publicado na The Economist, o dirigente do BCE Piero Cipollone afirmou que, à medida que as finanças se tornam mais digitais, elas dependerão "mais, e não menos", de moeda confiável de banco central.

Segundo ele, tokenização e DLT podem tornar transações mais rápidas, automatizadas e com menos intermediários.

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EUROPA/BCE/ATIVOS TOKENIZADOS/PONTES/LANÇAMENTO
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