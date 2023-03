BCE: Panetta discursa sobre ataques cibernéticos e não aborda política monetária

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta não discutiu política monetária nem a perspectiva econômica, em discurso realizado nesta quarta-feira, 8, sobre riscos de ataques cibernéticos. Em sua fala em evento em Frankfurt, na Alemanha, ele defendeu a importância de se reforçar a resistência do setor financeiro a essas ameaças.

continua após publicidade .

Panetta lembrou que cada vez mais há ataques com pedidos de resgate virtual ("ransomware"), com pedidos de pagamentos em criptoativos. Há também mais ataques cibernéticos relacionados a acontecimentos geopolíticos, apontou.

Nesse contexto, o dirigente defendeu o reforço à troca de informações sobre ameaças cibernéticas e meios de mitigá-las. O Conselho de Resiliência Cibernática (ECRB, na sigla em inglês) estabeleceu um protocolo de coordenação de crises para facilitar a cooperação e a coordenação, lembrou. Além disso, essa entidade realiza avaliações conjuntas e treinamentos no segmento. Panetta afirmou que as ameaças cibernéticas "estão aí para ficar", por isso a importância de adaptar as estruturas em nível individual e coletivo para lidar com esses riscos.