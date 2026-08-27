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ECONOMIA

BCE: nova alta de juros pode ser necessária se perspectivas de inflação não melhorarem, diz ata

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central Europeu (BCE) alertou que, caso as perspectivas de inflação não melhorem, um novo aumento de juros pode ser necessário, segundo a ata da última reunião de política monetária, divulgada na manhã desta quinta-feira, 27. O documento, no entanto, ressaltou que os dirigentes não estavam previamente comprometidos com um aperto em setembro.

A pausa na alta de juros em julho não significa que o ciclo de aperto monetário tenha chegado ao fim, frisou o BCE, acrescentando que alguns dirigentes afirmaram que não teriam se oposto a um aumento das taxas na última reunião, diante dos riscos para a inflação.

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A ata também destacou que a decisão de manter os juros foi bem posicionada para lidar com a incerteza causada pelo conflito no Oriente Médio e que os dados recentes ofereceram argumentos a favor de uma pausa.

"Apesar dos riscos para a inflação, as expectativas de longo prazo permaneceram em torno de 2%", disse o BC da zona do euro. O documento afirmou ainda que as perspectivas básicas foram avaliadas como "amplamente estáveis" e que a economia se mostrou mais resiliente do que o esperado.

Ainda segundo a ata, houve poucos indícios de que efeitos de segunda ordem estejam se concretizando, mas o impacto dos preços elevados de energia sobre os consumidores talvez ainda não esteja totalmente visível nos dados de julho e pode demorar até agosto para se materializar.

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Na reunião de julho, o BCE manteve suas principais taxas de juros inalteradas, após um aumento de 25 pontos-base no mês anterior.

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EUROPA/BCE/JUROS/ATA
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