BCE não quer 'fazer uma surpresa' aos mercados em futuras decisões, diz integrante do banco
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 08:06:00 Editado em 30.06.2026, 08:18:44
O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do banco central da Holanda, Olaf Sleijpen, disse que o BCE "está fazendo um trabalho muito bom", ao ser questionado sobre um novo possível aumento de juros ainda este ano.
Em entrevista à Bloomberg nesta terça-feira, 30, às margens do Fórum de Sintra, Sleijpen ressaltou que a instituição não quer "fazer uma surpresa" aos mercados em futuras decisões.
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O dirigente afirmou que a queda nos preços da energia terá um impacto sobre os preços e ponderou que a inteligência artificial é inflacionária no curto prazo, apesar de os investimentos no setor beneficiarem a economia.
Sleijpen afirmou também que os números de crescimento estrutural da Europa "ainda são bastante baixos".