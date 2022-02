BCE não estenderá alívio em níveis de capital e alavancagem para bancos

Da Redação

O Banco Central Europeu (BCE) informou em comunicado nesta quinta-feira, 10, que não há a necessidade de permitir que os bancos operem abaixo do nível de capital definido por sua Diretriz Pilar 2 para além de dezembro deste ano. Além disso, diz que não estenderá para além de março de 2022 a medida de supervisão que permitia aos bancos um relaxamento em seus níveis de alavancagem.

Segundo o BCE, os bancos têm níveis amplos para atender tanto as regras tanto no capital quanto nos níveis de alavancagem exigidos.

O BCE afrouxou essas medidas em março de 2020, para ajudar os bancos a seguir emprestando na pandemia da covid-19.

Diretor do Conselho Supervisor do BCE, Andrea Enria diz na nota que agora o banco central dá clareza sobre a trajetória para a volta à normalidade. O BCE afirma que ainda há "alguma incerteza em relação ao impacto da pandemia", mas completa que os bancos têm margem ampla acima das exigências de capital e alavancagem para lidar com a volta às regras anteriores.