BCE: Nagel diz que China é parceira-chave e que não há estratégia única da Europa na Ásia

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou que a China é um dos parceiros econômicos mais importantes da Europa, mas também "um dos mais complexos", por combinar fortes laços comerciais com dependências críticas de importação e pressão competitiva crescente.

Em discurso neste sábado, 17, Nagel ponderou que o país é fonte relevante de bens e um mercado importante para exportações europeias, ao mesmo tempo em que se tornou um competidor industrial poderoso e um potencial fator de risco em itens essenciais.

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Nagel observou que a União Europeia (UE) tem aprofundado relações comerciais baseadas em regras com países como Japão, Coreia do Sul, Singapura e Vietnã, enquanto a Índia ganha importância por seu crescimento e tamanho de mercado. Além de comércio e investimento, o dirigente citou cooperação em pesquisa, desenvolvimento e produção conjunta.

Nagel defendeu ainda que não existe uma estratégia única da Europa em relação à Ásia. Para ele, a prioridade deve ser fortalecer a resiliência e a diversificação das relações com a China, ao mesmo tempo em que se avança na integração baseada em regras com um grupo mais amplo de parceiros asiáticos.

O dirigente acrescentou que, mesmo mantendo abertura, a Europa precisa priorizar o fortalecimento de sua competitividade e soberania, inclusive para permanecer indispensável em partes críticas das cadeias globais de valor. Nesse contexto, citou o exemplo da ASML e sua tecnologia de litografia - essencial para a produção em massa de chips - e a cooperação de longa data com a TSMC como ilustração de como empresas altamente especializadas de Europa e Ásia se beneficiam mutuamente.