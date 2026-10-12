BCE: Moulin diz que economia francesa está se mantendo firme, apesar do choque energético
O presidente do Banco da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Emmanuel Moulin, afirmou nesta segunda-feira, 12, que, diante do choque energético ligado ao conflito no Oriente Médio, a economia francesa está resistindo.
"Nossa nova pesquisa mensal de negócios para a Banco da França mostra que a atividade na indústria e nos serviços na França aumentou em setembro", escreveu Moulin no Linkedin. "As situações são contrastadas dependendo do setor, com a aeronáutica permanecendo muito dinâmica".
O ambiente econômico é afetado pela alta do preço do petróleo e das matérias-primas industriais, sem sinais de impacto generalizado nos preços, acrescentou ele, apontando que a forte alta no indicador de incerteza reflete uma "certa atitude de esperar para ver".
Com base nesse e em outros dados, Moulin comentou que o BC francês estima que o crescimento aumentará 0,1% no terceiro trimestre de 2026.