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ECONOMIA

BCE: Moulin diz que economia francesa está se mantendo firme, apesar do choque energético

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco da França e dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Emmanuel Moulin, afirmou nesta segunda-feira, 12, que, diante do choque energético ligado ao conflito no Oriente Médio, a economia francesa está resistindo.

"Nossa nova pesquisa mensal de negócios para a Banco da França mostra que a atividade na indústria e nos serviços na França aumentou em setembro", escreveu Moulin no Linkedin. "As situações são contrastadas dependendo do setor, com a aeronáutica permanecendo muito dinâmica".

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O ambiente econômico é afetado pela alta do preço do petróleo e das matérias-primas industriais, sem sinais de impacto generalizado nos preços, acrescentou ele, apontando que a forte alta no indicador de incerteza reflete uma "certa atitude de esperar para ver".

Com base nesse e em outros dados, Moulin comentou que o BC francês estima que o crescimento aumentará 0,1% no terceiro trimestre de 2026.

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BCE ECONOMIA França MOULIN
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