BCE mantém juros com incertezas no Oriente Médio e apesar de salto da inflação

O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela sétima vez consecutiva nesta quinta-feira, 30, em meio às incertezas ligadas ao conflito no Oriente Médio, apesar do salto da inflação na zona do euro em meio ao forte aumento dos preços de energia.

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve a taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, decisão em linha com a previsão de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido os juros em oito ocasiões, em um processo iniciado em meados de 2024.

A manutenção dos custos de empréstimos ocorre em um momento de impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã. Teerã pressiona os EUA a cancelar o bloqueio naval a portos iranianos. Washington, por sua vez, exige que as conversas incluam o programa nuclear iraniano, o que contraria o regime do país persa.

Os juros do bloco foram mantidos apesar da forte aceleração da inflação da zona do euro nos últimos meses, impulsionada pelos preços de energia. Dados publicados mais cedo mostraram que a inflação anual do bloco atingiu 3% em abril, ante 2,6% em março, distanciando-se ainda mais da meta oficial de 2% do BCE. Em fevereiro, estava em 1,9%.

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Nas últimas semanas, dirigentes do BCE mencionaram a possibilidade de ajuste de juros na reunião de junho, a depender da evolução do conflito no Oriente Médio.