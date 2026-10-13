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BCE: Lane diz que boom de IA contribui para alta global das taxas de juros de longo prazo

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Philip Lane disse nesta terça-feira, 13, que é provável que o boom global de investimentos em inteligência artificial (IA) e as expectativas de um futuro aumento de produtividade estejam contribuindo "plausivelmente" para o aumento global das taxas de juros de longo prazo.

"Este é um fator relevante para o BCE na determinação da postura apropriada de política monetária", afirmou Lane em evento, especialmente porque a "escala de IA na Europa não é da mesma ordem" que o boom global de IA.

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Em relação ao mercado de trabalho, Lane ainda não vê uma grande mudança nas tendências de emprego agregadas, mas os planos de contratação estão contidos, o que afeta especialmente as perspectivas para novos graduados.

"O potencial da IA para substituir alguns tipos de empregos também pode enfraquecer o poder de negociação dos trabalhadores, moderando o crescimento salarial e reduzindo a participação do trabalho na renda total", enfatizou.

Segundo ele, há uma variação significativa entre as indústrias, com trabalhadores em setores que se beneficiam da construção de infraestrutura de IA atualmente mais otimistas do que aqueles em setores intensivos em conhecimento - que enfrentam um maior risco de substituição.

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