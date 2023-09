BCE eleva taxas de juros em 25 pontos-base, no 10º aumento consecutivo

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu elevar suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 14, à medida que a inflação na zona do euro segue persistente e bem acima da meta oficial de 2%. Trata-se do 10º aumento consecutivo nos juros do BCE.

Com a decisão, a taxa de refinanciamento do BCE passará de 4,25% a 4,50%, a de depósitos, de 3,75% a 4%, e a de empréstimos, de 4,50% a 4,75%.

O ajuste nos juros veio em linha com a expectativa de parte dos analistas, mas alguns deles previam manutenção das taxas.

O BCE reiterou nesta quinta-feira que a inflação na zona do euro segue desacelerando, mas deverá continuar "muito alta por muito tempo".

"Futuras decisões vão garantir que as taxas de juros sejam estabelecidas em níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário", disse o BCE em comunicado.

O BCE reafirmou ainda que vai continuar dependendo de dados futuros para definir o nível dos juros e por quanto tempo durará sua postura restritiva.

Logo mais, a partir das 9h45 (de Brasília), a presidente do BCE, Christine Lagarde, participa de coletiva de imprensa para comentar a decisão desta quinta.