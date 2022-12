BCE eleva projeções para inflação média na zona do euro em 2022, 2023 e 2024

Gabriel Caldeira e Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O staff do Banco Central Europeu (BCE) elevou as projeções da entidade para a inflação média na zona do euro neste ano, em 2023 e 2024. As informações constam no comunicado de política monetária do BCE divulgado nesta quinta-feira, 15, que também informou decisão de elevar os juros em 50 pontos-base.

De acordo com o staff da entidade, a inflação média de 2022 deve ficar em 8,4%, ante 8,1% na última projeção, divulgada em setembro. Para 2023, a inflação média deve ser de 6,3%, ante 5,5% anteriormente, enquanto a previsão para 2024 subiu de 2,3% a 3,4%.

Já em 2025, período incluído pela primeira vez nas projeções, a inflação média será de 2,3%, estima o staff do BCE.

Já o núcleo da inflação deve ficar em 3,9% em 2022, 4,2% em 2023, 2,8% em 2024 e 2,4% em 2025, acrescenta.

Para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, o staff do BCE projeta crescimento de 3,4% em 2022, de 3,1% na projeção de setembro. Já em 2023, a economia do bloco subirá 0,5%, abaixo da última estimativa de alta de 0,9%.

Para 2024, o BCE espera alta de 1,9% do PIB, mantendo a projeção passada. Por fim, a economia da zona do euro deve crescer 1,8%, prevê a entidade.