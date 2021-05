BCE diz acreditar que PIB voltará a níveis pré-pandemia ao longo de 2022

Continua após publicidade

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deverá voltar a níveis pré-pandemia ao longo de 2022. Ela, que falou em coletiva de imprensa que se seguiu a uma reunião do Eurogrupo, ressaltou, porém, que a recuperação econômica será marcada por incertezas e divergências entre os diferentes países do bloco.

"Diante das incertezas e divergências, políticas de apoio continuam necessárias nos próximos meses", disse a presidente do BCE.

Christine Lagarde também comentou que a inflação está passando por uma alta temporária este ano e voltará a desacelerar em 2022.