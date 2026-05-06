BCE: Dados indicam avanço salarial estável em 2,6% até o fim de 2026

O monitor de salários do Banco Central Europeu (BCE) indicou nesta quarta-feira, 6, um crescimento salarial de 3% em 2025 e 2,6% em 2026 na zona do euro. O levantamento projeta alta de 1,8% no primeiro trimestre de 2026, 2,1% no segundo trimestre e 2,6% no terceiro e quarto trimestres.

O principal indicador de salários do BCE é um rastreador de crescimento salarial negociado que inclui pagamentos únicos acordados coletivamente, como aqueles relacionados à compensação inflacionária, bônus ou pagamentos retroativos, que são suavizados ao longo de 12 meses.