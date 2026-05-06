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BCE: Dados indicam avanço salarial estável em 2,6% até o fim de 2026

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 21:50:00 Editado em 06.05.2026, 21:59:59
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O monitor de salários do Banco Central Europeu (BCE) indicou nesta quarta-feira, 6, um crescimento salarial de 3% em 2025 e 2,6% em 2026 na zona do euro. O levantamento projeta alta de 1,8% no primeiro trimestre de 2026, 2,1% no segundo trimestre e 2,6% no terceiro e quarto trimestres.

O principal indicador de salários do BCE é um rastreador de crescimento salarial negociado que inclui pagamentos únicos acordados coletivamente, como aqueles relacionados à compensação inflacionária, bônus ou pagamentos retroativos, que são suavizados ao longo de 12 meses.

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