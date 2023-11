BCE: caso perspectiva para inflação piore, pode ser necessário elevar mais os juros, diz Nagel

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou nesta terça-feira, 28, que, caso as perspectivas para a inflação piorem na zona do euro, pode ser preciso elevar mais os juros. Durante discurso no Banco Central do Chipre, ele reforçou que o BCE neste momento tomará suas decisões a partir dos indicadores, com foco na perspectiva de médio prazo para a inflação, na dinâmica do núcleo dos preços e em sua avaliação sobre a força da transmissão da política monetária.

Também presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Nagel lembrou que há expectativa de desaceleração inflacionária na zona do euro, mas avaliou que ela tem estado "muito elevada por muito tempo". Ele destacou a força sobretudo do núcleo dos preços, que perdeu menos fôlego que o índice cheio, e disse ser cedo para decretar vitória sobre a inflação. "A política monetária precisa seguir seu curso", avaliou. Ele lembrou que, na opinião atual do conselho, os juros estão em nível que "farão uma contribuição substancial para a inflação retornar à meta em um cronograma adequado". "Mas esses níveis precisam ser mantidos por tempo suficientemente longo", acrescentou.

Nagel defendeu também que é necessário uma redução "significativa" do balanço do banco central. O dirigente disse que há um período de "fraqueza pronunciada" na economia da zona do euro, e acrescentou que não espera grande progresso no quarto trimestre.