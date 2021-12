BCE anuncia que redesenhará notas de euro

Da Redação

O Banco Central Europeu (BCE) informou nesta segunda-feira, 6, por meio de comunicado em seu site, que realizará um redesenho das notas do euro, em ação que começará com consultas de cidadãos de países da zona do euro e que deve chegar a uma "decisão final" em 2024.

"As notas de euro são um símbolo tangível e visível de que estamos juntos na Europa, especialmente em tempos de crise, e ainda há uma forte demanda por elas", disse a Presidente do BCE, Christine Lagarde. "Após 20 anos, é hora de revisar a aparência de nossas notas para torná-las mais identificáveis para europeus de todas as idades e origens" completou.