BC tem perda de R$ 9,277 bi com swap cambial em junho

Após registrar ganho de R$ 1,375 bilhão com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em maio, o Banco Central registrou um resultado negativo de R$ 9,277 bilhões com esses contratos em junho.

Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 8,262 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

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Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve ganho de R$ 24,893 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 6,264 bilhões no período. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou perda de R$ 1,997 bilhão.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas a fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e a manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).