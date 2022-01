BC suspende temporariamente acesso ao Sistema de Valores a Receber

Da Redação

O Banco Central informou há pouco nesta terça, 25, que suspendeu "temporariamente" o acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR), em razão da instabilidade no site. "O lançamento do Sistema Valores a Receber (SVR) gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página e também nos sites do BC, do Registrato e Minha Vida Financeira. Para estabilizar esses sites, o BC suspendeu temporariamente o acesso ao SVR", diz a nota divulgada pela autarquia.

A autoridade monetária informou que está trabalhando para que o funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível e também para o retorno do SVR. "Manteremos o público informado quanto a esses desenvolvimentos e pedimos desculpas pelo transtorno."

O SVR entrou em funcionamento ontem. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro.

A consulta é feita na página 'Minha Vida Financeira', dentro do site do BC, apenas usando o CPF ou CNPJ da empresa. Segundo a autarquia, as informações disponibilizadas no novo serviço são de responsabilidade das próprias instituições, mas o órgão estima que há cerca de R$ 8 bilhões de recursos nesta condição.