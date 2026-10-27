BC: situação financeira desafiadora de famílias e empresas eleva a materialização de risco

A situação financeira desafiadora de famílias e empresas eleva a materialização de risco, afirma análise apresentada no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central, referente ao primeiro semestre de 2026. O documento ressalta que a capacidade de pagamento de empresas e famílias persiste desafiadora.

"Embora não haja sinais de deterioração relevante na maioria das corporações, aumentou o número de empresas com lucro líquido menor e despesa financeira líquida maior, indicando margem de segurança mais estreita para honrar dívidas. Do lado das famílias, o comprometimento de renda atingiu o nível mais elevado dos últimos 21 anos, com intenso impacto nos tomadores de menor renda", detalha o REF.

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A avaliação é de que a materialização de risco aumentou e deve continuar pressionada no curto prazo. O relatório afirma que os ativos problemáticos elevaram-se no crédito às famílias e atingiram o maior nível desde 2012 na maioria das modalidades. Segundo a análise, a inadimplência foi o principal fator desse movimento e teria se elevado mesmo se as políticas de baixa a prejuízo não tivessem sido alteradas em 2025.

"As estimativas de probabilidade de default indicam continuidade da pressão na maioria das modalidades na segunda metade de 2026. Também no crédito às empresas, a materialização de risco aumentou e as PDs mantiveram-se elevadas, sobretudo no crédito para MPMEs", acrescenta.