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ECONOMIA

BC: setor público tem déficit primário de R$ 56,131 bi em maio, acima da mediana das projeções

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 09:12:00 Editado em 30.06.2026, 09:23:41
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O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 56,131 bilhões em maio, após superávit de R$ 24,624 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. Em maio de 2025, o resultado foi deficitário em R$ 33,740 bilhões.

O déficit do mês passado foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 53,900 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de R$ 57,049 bilhões a R$ 38,900 bilhões.

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O resultado foi o maior déficit para o mês desde maio desde 2024, quando somou R$ 63,895 bilhões.

Em maio de 2026, o governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 55,169 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 1,236 bilhão. As empresas estatais tiveram superávit de R$ 273 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 956 milhões, e os municípios, déficit de R$ 280 milhões.

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Acumulado

O setor público consolidado tem déficit primário de R$ 24,883 bilhões no acumulado de janeiro a maio de 2026, informou o Banco Central. O montante equivale a 0,45% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado reflete um déficit primário de R$ 46,139 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,83% do PIB, somando a um déficit acumulado de R$ 7,413 bilhões, ou 0,13% do PIB, das empresas estatais. Os governos regionais, por outro lado, registram um superávit de R$ 28,669 bilhões (0,52% do PIB).

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Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 20,054 bilhões no acumulado de janeiro a maio (0,36% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 8,615 bilhões (0,16% do PIB).

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