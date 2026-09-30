Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

BC: Resoluções vedam liquidação de transações destinadas a bets via pagamento de boleto e Pix

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, duas resoluções que tratam da vedação de processamento, liquidação ou viabilização de transações destinadas a loterias de aposta de quota fixa, as bets. As resoluções atendem à Medida Provisória 1.394, editada pelo governo federal na última sexta-feira, 25, que proibiu as operações das bets no País.

A Resolução 596 do BC diz que as instituições participantes do arranjo de pagamento do boleto estão obrigadas, desde a publicação da MP 1.394, a impedir o processamento, a liquidação e a viabilização de transações destinadas a bets.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Resolução 597, também publicada nesta quarta-feira no BC Correio, altera regulamento da Resolução 1, de 12 de agosto de 2020, que instituiu o arranjo de pagamentos Pix para prever o impedimento do processamento, da liquidação ou da viabilização de transações destinadas a loterias de aposta de quota fixa. A exceção fica para as transações necessárias ao ressarcimento das operações e à restituição de valores aos apostadores.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc bets Mp PROIBIÇÃO resoluções
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV