BC reorganiza apresentação de dados sobre intervenções cambiais

O Banco Central passa a apresentar, na página de Política Cambial do seu site, o histórico de estoque e o cronograma de vencimentos das operações de Swap Cambial e de Linha com Recompra, dois dos instrumentos de intervenção disponíveis para assegurar o regular funcionamento do mercado de câmbio.

Segundo a autoridade monetária, a medida tem como objetivo ampliar a transparência na divulgação de dados de intervenção cambial. A iniciativa não altera o formato de divulgação dos leilões de câmbio e consiste em reorganizar informações que já estavam disponíveis no Portal de Dados Abertos, de modo a oferecer ao público uma forma direta de visualização.

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O BC informa que, além da tabela de vencimentos do Swap Cambial, agora, a Linha com Recompra passa a ter um espelho de tabela equivalente. "As duas modalidades ganham cronogramas atualizados e uma ferramenta gráfica com histórico de estoques de dez anos, permitindo baixar dados e imagens em diferentes formatos", diz.

Como parte do projeto, o BC também incluiu três novas séries com dados diários no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Trata-se do acompanhamento de estoque de Linhas com Recompra (código 29722), valor nocional de Swap Cambial (código 29723) e número de contratos de Swap Cambial (código 29724).

"Ao consolidar e divulgar novas séries temporais relacionadas à Política Cambial, o BC simplifica o acesso à informação e reafirma seu compromisso com a transparência e a estabilidade econômica", afirma o diretor de Política Monetária, Nilton David.