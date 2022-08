BC provavelmente vai elevar projeção de PIB no próximo RTI, diz Campos Neto

Eduardo Rodrigues e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, adiantou nesta quinta-feira, 18, que o BC provavelmente irá rever para cima a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano no próximo Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em setembro.

"Há o efeito das medidas do governo, mas também há outros fatores. A indústria está um pouco parada, mas os serviços têm retomado mais fortemente. Além disso, o mercado de trabalho tem surpreendido positivamente e trazido boas notícias", afirmou Campos Neto, em painel no Macro Day 2022, organizado pelo BTG Pactual. "Mas há uma mudança de empregos com salários mais altos por salários mais baixos", reconheceu.

O presidente do Banco Central repetiu também que o real tem sido a melhor moeda do mundo, com desempenho melhor que outras - com exceção do rublo, que apresenta grande volatilidade.

"Temos visto um grande fluxo de entrada no Brasil e entendemos que fluxo deve se intensificar para projetos mais longos. Nunca vi o BC receber ligações de empresas que querem vir para o Brasil e isso tem acontecido recentemente. Quando vou a fóruns internacionais escuto mais elogios que nos fóruns nacionais. Parte das críticas são injustas. Acho que temos feito trabalho diferenciado", afirmou Campos Neto.