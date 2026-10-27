BC prorroga prazo para conclusão do inquérito nas instituições do conglomerado Entrepay

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O Banco Central prorrogou por 90 dias, a contar de 3 de novembro, o prazo para a conclusão do inquérito instaurado nas instituições do conglomerado Entrepay.

A liquidação extrajudicial de três instituições do conglomerado foi decretada pelo BC em março deste ano.

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A prorrogação foi autorizada pelo chefe-adjunto do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora, Aarão Diamantino Oliveira.