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BC prorroga prazo para conclusão de inquérito sobre Advanced Corretora de Câmbio por 30 dias

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central informou a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito instaurado na Advanced Corretora de Câmbio Ltda., por 30 dias, a contar de 11 de setembro de 2026. A liquidação extrajudicial da corretora foi decretada em janeiro deste ano.

A possibilidade de adiamento é prevista pela legislação que trata das liquidações extrajudiciais.

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O comunicado é assinado pelo chefe-adjunto substituto do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora, Fábio Carlos Ferreira.

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