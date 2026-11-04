BC: projeção para o 2T2028 incorporou choques de oferta materializados desde última reunião

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, nesta quarta-feira, 4, que a projeção de inflação para 12 meses no segundo trimestre de 2028, novo horizonte relevante da política monetária, saltou para 3,5% porque incorporou "choques de oferta materializados desde a última reunião".

"A projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2028, atual horizonte relevante de política monetária, elevou-se para 3,5% no cenário de referência, com a incorporação dos choques de oferta materializados desde a última reunião. O Copom relembra que essa projeção utiliza a trajetória da Selic extraída da Focus", escreveu o BC.

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O Copom revisou nesta quarta a projeção para a inflação acumulada em 12 meses no 2º trimestre de 2028, de 3,1% para 3,5%, considerando o cenário de referência. Nesta quarta-feira, esse se tornou o horizonte relevante da política monetária.

Com a mudança, a projeção está 0,5 ponto porcentual acima do centro da meta de inflação, de 3%. Isso indica que a trajetória de juros embutida no Focus é insuficiente para fazer a inflação convergir ao alvo no período de seis trimestres observado pelo BC.

As medianas do relatório indicam que a Selic cairá a 12,50% no fim de 2027, depois de encerrar este ano em 13,50% ao ano.

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Nesta reunião, o Copom reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, de 13,75% para 13,50%. A decisão foi unânime e ficou em linha com a expectativa de 39 das 75 casas consultadas pelo Projeções Broadcast.