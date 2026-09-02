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ECONOMIA

BC prepara medidas considerando a participação de modalidades mais onerosas no endividamento

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central afirmou, na ata de sua 66ª reunião, que, considerando a elevada participação das modalidades de crédito mais onerosas na composição da dívida das famílias, o BC prepara medidas voltadas à mitigação dos riscos associados a essa dinâmica.

O objetivo é fortalecer a sustentabilidade do crédito e a resiliência do sistema financeiro. "Essas medidas visam promover o reconhecimento tempestivo dos riscos, o acúmulo gradual de capital e condições mais sustentáveis de oferta de crédito aos tomadores", disse.

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Na reunião, o Comef manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil (ACCPBrasil) em zero. A decisão considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito.

O ACCPBrasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de crédito e consumida em sua contração. O instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito e dos preços dos ativos.

"A decisão considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito", disse. "O Comitê segue avaliando a adoção de sistemática de definição de um valor positivo para o ACCPBrasil aplicável a períodos sem acúmulo significativo de riscos financeiros, o chamado buffer neutro positivo. Nesse contexto, prosseguem os estudos e a etapa de diálogo com a sociedade sobre o tema."

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