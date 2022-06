BC pode dispensar bancos em novo sistema

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Uma mudança feita pelo Banco Central em março permite agora que bancos sejam dispensadas da estrutura do Open Finance (iniciativa que pretende aumentar a competitividade no sistema financeiro).

Até então, para determinados serviços do Open Banking, era obrigatória a participação de todas as instituições que detêm contas. Agora, o BC vai analisar caso a caso, com base em critérios como número e tipo de clientes, serviços oferecidos e uso de canais digitais.

A dispensa é um pleito de parte do setor financeiro, principalmente de bancos de atacado, e, embora não seja considerada necessariamente negativa para efetividade do Open Banking, ficou "oculta" na edição da norma.

À época, o BC destacou apenas a mudança de nomenclatura de Open Banking para Open Finance e a necessidade de estrutura definitiva de governança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.