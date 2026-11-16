O Banco Central publicou na manhã desta segunda-feira, 16, uma nota comemorando o aniversário de seis anos do Pix. A autoridade monetária afirma que o sistema de pagamentos consolidou sua posição como uma Infraestrutura Pública Digital (IPD) indispensável para a economia, o comércio de varejo e a cidadania financeira no Brasil.

Também diz que o sistema transformou radicalmente a forma como pessoas, empresas e entes governamentais movimentam recursos, promovendo eficiência, ampla competição e inclusão no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Em seus seis anos de trajetória, o Pix consolidou-se como uma infraestrutura pública digital essencial para a população brasileira, atendendo às suas necessidades de pagamento e viabilizando o surgimento de novos casos de uso e modelos de negócios. Há muito a celebrar", afirma o chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Ricardo Teixeira Leite Mourão.

O BC destaca que o Pix passou por um intenso sistema de maturação. Segundo a autoridade monetária, em 2020, seu primeiro ano, 85% das operações ocorriam entre pessoas. Desde então, a diversificação dos casos de uso alterou substancialmente essa dinâmica: em outubro de 2026, o número de transações de pessoas físicas para pessoas jurídicas alcançou 45% do total. No segmento corporativo, B2B, o volume financeiro atingiu 52% do total movimentado no sistema.

Ainda de acordo com o BC, em 2026, o Pix ultrapassou a marca histórica de 1 bilhão de chaves registradas. Apenas no ano de 2025, foram contabilizadas quase 80 bilhões de transações - um crescimento de 25,7% frente ao ano anterior -, somando mais de R$ 35 trilhões em volume financeiro. Em 2026, até outubro, foram 76 bilhões de transações, um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último dia 6 de novembro, o sistema registrou o recorde histórico diário de 319,7 milhões de transações. Em termos de valor movimentado em um único dia, o pico foi atingido em 19 de dezembro de 2025, com R$ 193,4 bilhões.

Para a autoridade monetária, a baixa mediana das transações - de R$ 50 em transações de pessoas para pessoas e de R$ 25 em transações de pessoas para empresas em 2025 - confirma que o Pix se colocou como uma alternativa viável ao uso do dinheiro em espécie nas despesas rotineiras da população.