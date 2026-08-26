BC passa a disponibilizar informações no birô de crédito em até sete dias úteis

O Banco Central afirma em nota que passou a disponibilizar no birô de crédito informações mais tempestivas sobre a situação das operações de crédito contratadas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. Segundo o BC, informações que anteriormente poderiam levar até 45 dias para serem disponibilizadas nas consultas passarão a ser atualizadas em até sete dias úteis.

"A atualização mais tempestiva das bases de dados permitirá que eventos relacionados às operações de crédito sejam refletidos com maior rapidez nas consultas ao birô, possibilitando que cidadãos e empresas se beneficiem de avaliações baseadas em informações mais atuais sobre sua situação de crédito", diz a autarquia.

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O BC também afirma que, inicialmente, essas informações mais atualizadas estarão disponíveis apenas no birô de crédito, mas que vem trabalhando para que sua disponibilização no Registrato seja implementada o mais breve possível.

A atualização é resultado de mudanças normativas feitas em 2024. A Resolução BCB nº 413, de 19 de setembro de 2024, passou a exigir a apuração diária de informações relativas a concessões, cessões, aquisições, portabilidade, pagamentos de parcelas e liquidações de operações de crédito. Adicionalmente, a Instrução Normativa BCB nº 530, de 9 de outubro de 2024, determinou que essas informações sejam encaminhadas ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) em prazo não superior a cinco dias úteis.

O BC pondera que as informações disponibilizadas no birô de crédito e no Registrato são provenientes do SCR e são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.