BC mantém ACCPBrasil em 0% e diz que cenário requer cautela

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil (ACCPBrasil) em zero. A decisão considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito. Ela consta em comunicado publicado nesta quarta-feira, 27.

O ACCPBrasil é uma parcela do capital a ser acumulada na expansão do ciclo de crédito e consumida em sua contração. O instrumento trata o risco sistêmico cíclico do crédito e dos preços dos ativos.

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Em comunicado publicado nesta quarta, o colegiado avaliou que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) está preparado para enfrentar a materialização de risco de crédito. Disse também que as provisões para perdas de crédito e os níveis de liquidez e de capital dos bancos se mantêm adequados.

"Diante da reduzida exposição cambial e da pequena dependência de funding externo, a exposição do SFN a flutuações financeiras originadas no exterior é baixa", acrescentou.

O comitê afirmou que acompanha as condições financeiras internacionais, com atenção particular para as consequências da trajetória das políticas monetária e fiscal das economias avançadas, do reposicionamento das políticas comerciais, dos movimentos de reprecificação de ativos financeiros globais e dos eventos geopolíticos.

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Também avaliou, no comunicado, que o cenário atual é caracterizado por taxa básica de juros contracionista e por elevação dos níveis de inadimplência, comprometimento de renda e endividamento das famílias, bem como pelo endividamento das empresas. Assim, entendeu que ele requer cautela e diligência adicionais na concessão de crédito, tanto na qualidade dos empréstimos quanto no apetite ao risco.

O Comef observou ainda que o crédito bancário continuou desacelerando, mas houve reaceleração do mercado de capitais.

Disse que os bancos, em geral, mantêm voluntariamente capital e liquidez em níveis superiores aos requerimentos prudenciais. Segundo o comitê, essa suficiência do capital e liquidez é atestada por análises e testes de estresse. "O Comef recomenda que as entidades supervisionadas persistam com a política de gestão prudente de capital e de liquidez em virtude das incertezas econômicas e da conjuntura."

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A ata da 65ª reunião do colegiado será publicada na próxima quarta-feira, 3, às 8h.