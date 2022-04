BC: maior parte de CPFs tem até R$ 1 a receber em valores 'esquecidos' em bancos

Da Redação

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 14, que 27,3 milhões de pessoas poderão pegar de volta recursos "esquecidos" nos bancos, conforme a primeira fase do Sistema de Valores a Receber (SVR), totalizando R$ 3,28 bilhões. Mas a maior parte do público, 13,8 milhões de CPFs, tem até R$ 1 a receber, somando R$ 5,033 milhões.

continua após publicidade .

Depois, o maior grupo de beneficiado é da faixa entre R$ 1,01 e R$ 10,00, totalizando 8,7 milhões de pessoas (R$ 36,1 milhões). Na sequência, 6,6 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100 para receber, somando R$ 265,0 milhões. Há ainda 2,7 milhões de pessoas que têm entre R$ 100,01 e R$ 1000 esquecidos nos bancos (R$ 855,2 milhões).

Para 364,8 mil pessoas o montante a ser recebido varia de R$ 1000,01 a R$ 10 mil (R$ 975,9 milhões). Outros 36 mil CPFs têm entre R$ 10.000,01 e R$ 100 mil (R$ 863,3 milhões). Há apenas 1,3 mil pessoas que são beneficiárias de valores acima de R$ 100 mil (R$ 279,7 milhões).

continua após publicidade .

Segundo o BC, o somatório de CPFs beneficiados em cada faixa é de 32,3 milhões, uma vez que uma mesma pessoa pode ter mais de um valor a receber.

Em meio à inflação nas alturas e à renda apertada, o anúncio do SVR pelo BC no dia 24 de janeiro causou corrida ao site da instituição, que teve de suspender as consultas em um primeiro momento. Depois, o BC criou um site separado para a população buscar se tinha algum valor esquecido, que ficou disponível no dia 14 de fevereiro, sem mostrar o saldo em um primeiro momento. A consulta ao saldo só foi liberada a partir do dia 7 de março, mas de forma escalonada, para evitar corrida bancária.

Para saber o montante a receber, basta acessar o site (valoresareceber.bcb.gov.br) na data e período previamente informados no dia da consulta. Para que seja solicitado o resgate, é necessário que o cidadão esteja cadastrado na plataforma Gov.br do governo federal, com nível de acesso prata ou ouro - que demandam mais autenticações, como reconhecimento facial e autorização via aplicativo do banco.

continua após publicidade .

A partir dessa conta, será possível solicitar a devolução do valor de duas formas. Ou na opção "Solicitar por aqui", que significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Nessa opção será possível selecionar uma das chaves Pix e informar os dados pessoais para o recebimento.

A outra opção é "Solicitar via instituição". Nesse caso, significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Dessa forma, será preciso entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de devolução do valor.

Quem não estiver apto agora poderá tentar novamente a partir de 2 de maio, quando uma nova fase será aberta na plataforma, incluindo mais "saldos esquecidos". Considerando a segunda fase, em maio, o BC estima que R$ 8 bilhões serão liberados na economia.