BC lança blog com resumos de análises, estudos e pesquisas do corpo técnico

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O Banco Central lançou nesta segunda-feira, 18, o "BC Blog" para a divulgação de análises, estudos e pesquisas econômicas produzidas pelos servidores da instituição, com possível coautoria externa. A intenção é publicar resumos não técnicos acessíveis para a população em geral.

"As publicações não terão periodicidade fixa e versarão sobre temas de interesse do BC, como macroeconomia (inflação, atividade econômica, mercado de trabalho e política monetária), economia bancária, estabilidade financeira, cidadania financeira, sustentabilidade, supervisão, regulação e novas tecnologias", informou a autoridade monetária.

A autoridade monetária citou iniciativas semelhantes de pares internacionais como os blogues do Banco da Inglaterra (Bank Underground), do Federal Reserve Bank de Nova Iorque (Liberty Street Economics) e o do Banco Central da França (Eco Notepad).

O BC enfatizou que todas as postagens terão nota explicativa ressaltando que não representam a posição da autarquia, sendo seus autores os únicos responsáveis pelas opiniões e informações publicadas.

Os textos divulgados também ficarão disponíveis em uma página exclusiva do LindkedIn, onde será possível comentar, curtir e compartilhar os artigos publicados.