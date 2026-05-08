BC lamenta morte do economista Chico Lopes, ex-presidente da autoridade monetária

O Banco Central lamentou o falecimento do economista Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, conhecido como Chico Lopes, em nota publicada nesta sexta-feira, 8.

"A Diretoria do Banco Central do Brasil presta sua homenagem a um economista que marcou a história da estabilização econômica brasileira e deixa, na memória desta casa e no pensamento econômico nacional, um legado de inteligência, ousadia intelectual e dedicação ao País. Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos", diz o texto.

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Lopes foi diretor do BC entre 1995 e 1998 e presidente interino da autarquia na véspera de deixá-la, de janeiro a fevereiro de 1999.

"Sua contribuição mais duradoura ao Banco Central foi a criação e institucionalização do Comitê de Política Monetária - o Copom -, governança que até hoje norteia a condução da política monetária do País, conferindo previsibilidade, transparência e rigor técnico às decisões sobre a taxa básica de juros", ressaltou o BC.

O texto destaca Lopes como um economista de formação singular, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutor pela Universidade de Harvard. "Francisco Lopes dedicou décadas de sua vida intelectual ao enfrentamento do maior desafio macroeconômico de seu tempo: a inflação crônica brasileira dos anos 1980 e 1990."