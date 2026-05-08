TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

BC lamenta morte do economista Chico Lopes, ex-presidente da autoridade monetária

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 11:13:00 Editado em 08.05.2026, 11:24:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Central lamentou o falecimento do economista Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, conhecido como Chico Lopes, em nota publicada nesta sexta-feira, 8.

"A Diretoria do Banco Central do Brasil presta sua homenagem a um economista que marcou a história da estabilização econômica brasileira e deixa, na memória desta casa e no pensamento econômico nacional, um legado de inteligência, ousadia intelectual e dedicação ao País. Nossos sinceros sentimentos à família e aos amigos", diz o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Lopes foi diretor do BC entre 1995 e 1998 e presidente interino da autarquia na véspera de deixá-la, de janeiro a fevereiro de 1999.

"Sua contribuição mais duradoura ao Banco Central foi a criação e institucionalização do Comitê de Política Monetária - o Copom -, governança que até hoje norteia a condução da política monetária do País, conferindo previsibilidade, transparência e rigor técnico às decisões sobre a taxa básica de juros", ressaltou o BC.

O texto destaca Lopes como um economista de formação singular, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) e doutor pela Universidade de Harvard. "Francisco Lopes dedicou décadas de sua vida intelectual ao enfrentamento do maior desafio macroeconômico de seu tempo: a inflação crônica brasileira dos anos 1980 e 1990."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc Chico Lopes morte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV