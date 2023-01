BC japonês enfatiza em sumário manutenção de política ultra-acomodatícia

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) enfatizou que pretende deixar inalterada sua atual política monetária ultra-acomodatícia, inclusive o chamado "controle da curva de juros", segundo Sumário de Opiniões de sua reunião de 17 e 18 de janeiro, publicado nesta quinta-feira, 26.

Pela política de "controle da curva de juros", o BoJ permite que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos oscile entre -0,5% e 0,5%. Já o juro de curto prazo do BoJ é negativo, em -0,1%.

"O (BoJ) precisa continuar com o atual controle da curva de juros, considerando a perspectiva de que levará tempo para atingir a meta de estabilidade de preços de 2% de maneira sustentável e estável", diz o documento, referindo-se ao objetivo de inflação oficial.

Ainda no comunicado, o BoJ cita a pressão de alta que o juro do JGB de 10 anos tem sofrido e "distorções na curva de juros" que "não se dissiparam", desde que a faixa de oscilação foi ampliada, em dezembro.

Até meados do mês passado, o BoJ permitia que o juro do JGB variasse dentro de margem mais estreita, de -0,25% a 0,25%.