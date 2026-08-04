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BC informa que Claro Pay solicitou cancelamento de autorização para funcionamento

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 19:17:00 Editado em 04.08.2026, 19:23:49
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O Banco Central informou nesta terça-feira, 4,que a Claro Pay S.A. - Instituição de Pagamento solicitou o cancelamento da autorização para funcionamento, no dia 31 de julho de 2026.

Conforme a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia noticiado, a Claro Pay tinha sido autorizada a funcionar como instituição de pagamento no mês de fevereiro de 2025, nas modalidades de emissor de moeda eletrônica e iniciador de transações de pagamento.

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