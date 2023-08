BC: Inflação e expectativas longas permitiram acumular confiança para iniciar ciclo gradual

Ao iniciar o ciclo de afrouxamento dos juros com um corte de 0,50 ponto porcentual na Selic, para 13,25% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central explicou as condições que possibilitaram ao colegiado começar com uma redução mais agressiva na taxa básica. Com a decisão dividida, o BC ainda manteve o tom de "cautela e serenidade" no comunicado.

continua após publicidade

"O Comitê avalia que a melhora do quadro inflacionário, refletindo em parte os impactos defasados da política monetária, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, após decisão recente do Conselho Monetário Nacional sobre a meta para a inflação, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária", destacou o comunicado.

Após o corte de 0,50 p.p. ter sido o vencedor em divisão apertada - 5 votos a 4 - o Copom reforçou que a opção por cortar a Selic em apenas 0,25 p.p., para 13,50% ao ano, foi avaliada. Apesar da maioria do colegiado considerar que o ritmo mais agressivo era o mais apropriado devido à melhora do quadro inflacionário, o BC reforçou o "firme objetivo" de manter uma política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante.

continua após publicidade

"A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária", repetiu o Copom.