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ECONOMIA

BC: Fluxo cambial total em junho até dia 26 é positivo em US$ 7,168 bi

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 15:39:00 Editado em 01.07.2026, 15:50:02
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O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 7,168 bilhões em junho até dia 26, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 1º, pelo Banco Central. Em maio, houve entrada líquida de US$ 565 milhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 1,073 bilhão até o último dia 26. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 58,627 bilhões e vendas no total de US$ 59,700 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

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No comércio exterior, o saldo no período foi positivo em US$ 8,241 bilhões, com importações de US$ 19,681 bilhões e exportações de US$ 27,921 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,573 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 7,816 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 17,532 bilhões em outras entradas.

Acumulado

Segundo dados do BC, o fluxo cambial está positivo em US$ 21,042 bilhões em 2026 até o dia 26 de junho.

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O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 11,356 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 32,398 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 354,087 bilhões e vendas de US$ 365,443 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 119,663 bilhões e exportações de US$ 152,060 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 15,922 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 39,313 bilhões em pagamento antecipado e US$ 96,825 bilhões em outras operações.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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