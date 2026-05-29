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BC exigirá relatório de auditoria independente para autorizar empresas de ativos virtuais

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 16:29:00 Editado em 29.05.2026, 16:36:16
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A partir de 1º de junho, empresas que desejam receber autorização para funcionar como prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) terão que apresentar um relatório de asseguração razoável emitido por auditores independente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), definiu o Banco Central nesta sexta-feira, 29.

Em nota, a autoridade monetária afirma que, com a mudança, passa a considerar em sua análise uma opinião técnica independente sobre os procedimentos adotados por essas empresas para identificar e prevenir operações suspeitas, especialmente as relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

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"A exigência tem como objetivo aumentar a segurança das decisões nos processos de autorização, ao mesmo tempo em que reforça o alinhamento do país às práticas e aos padrões internacionais de combate a esses crimes. Além disso, a verificação por auditoria independente contribui para maior transparência e confiabilidade nos controles adotados pelas empresas do setor", diz.

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