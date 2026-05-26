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BC estima dívida externa bruta em US$ 416,976 bilhões em abril

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:45:00 Editado em 26.05.2026, 09:55:44
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O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 416,976 bilhões em abril, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta terça-feira, 26. A dívida externa era de US$ 401,187 bilhões em março, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 295,290 bilhões em abril, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 121,686 bilhões.

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Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 986 milhões em abril, informou o Banco Central. No mesmo mês de 2025, o resultado havia sido negativo em US$ 803 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 113 milhões no mês passado. Em abril de 2025, havia sido negativo em US$ 634 milhões.

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O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi negativo em US$ 477 milhões em abril. No mesmo mês de 2025, havia sido positivo em US$ 1,950 bilhão.

O investimento em ações brasileiras é positivo em US$ 8,008 bilhões no acumulado de janeiro a abril de 2026. O investimento em fundos é negativo em US$ 2,591 bilhões. O saldo dos títulos negociados no mercado doméstico é positivo em US$ 6,774 bilhões.

As estatísticas do BC consideram a entrada e saída de dólares no Brasil nessas rubricas, e não refletem exatamente os movimentos de mercado de não-residentes na B3.

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Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,456 bilhão em abril, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em abril de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 875 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 2,293 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 837 milhões.

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A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 4,289 bilhões em 2026. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em 2025.

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