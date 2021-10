BC dos EUA planeja lançar análise para possível criação de dólar digital

Da Redação

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) planeja lançar nesta semana uma análise dos possíveis benefícios e riscos de se emitir uma moeda digital de banco central (CBDC, pela sigla em inglês).

Dirigentes do Fed estão divididos em relação ao assunto, tornando improvável que haja uma decisão no curto prazo sobre a criação de um dólar digital.

Ao contrário de criptomoedas como bitcoin, uma versão do Fed seria emitida e garantida pelo BC americano, uma entidade do governo, assim como moedas e cédulas em dólar.

Defensores da ideia dizem que um dólar digital do Fed pode tornar mais rápida e barata a movimentação de recursos no sistema financeiro, assim como ser utilizado por pessoas que não tenham conta bancária e garantir uma forma eficiente de o governo distribuir ajuda financeira.

O presidente do Fed, Jerome Powell, porém, já sinalizou que é preciso ter cautela. No mês passado, Powell disse que é mais importante desenvolver o dólar digital da forma correta, devido ao papel crucial da moeda americana no mundo.