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BC do Peru mantém taxa de juros em 4,25% pela 9ª vez consecutiva

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 20:44:00 Editado em 11.06.2026, 20:53:11
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O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve sua taxa básica de juros inalterada em 4,25% nesta quinta-feira, 11, pela nona reunião consecutiva, mesmo após alívio da inflação, que ainda segue acima da meta.

Em maio, o índice de preços recuou 0,16%, enquanto a inflação subjacente foi de 0,09%. "A queda na inflação mensal refletiu principalmente a redução dos preços de certos itens alimentícios", informou o BC. Em termos anuais, a inflação geral desacelerou de 4,0% em abril para 3,9% em maio, enquanto a inflação subjacente permaneceu inalterada em 4,4% no mesmo período, ambas acima da meta.

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O BC citou que as expectativas de inflação para o próximo ano aumentaram de 2,8% em abril para 2,9% em maio, permanecendo dentro da meta de inflação.

Para a autoridade monetária, a maior parte da inflação é impulsionada por fatores do lado da oferta que se espera serem temporários. Diante dessa análise, o BC prevê que a inflação geral e a subjacente devem retornem à meta dentro do horizonte de previsão e se estabilizem em torno de 2% em 2027, à medida que os efeitos desses choques de oferta se dissiparem.

Os indicadores antecedentes da atividade econômica para maio continuam a apresentar um bom desempenho. Durante o mês, a maioria dos indicadores de situação atual e de expectativas da pesquisa do Banco Central permaneceram em território otimista.

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O risco global permanece elevado em decorrência do conflito no Oriente Médio, refletido na alta volatilidade do mercado financeiro e nos preços internacionais do petróleo.

Apesar disso, a perspectiva de crescimento da atividade econômica global para este ano permanece positiva e os termos de troca continuam favoráveis para a economia peruana, ponderou o BC.

A próxima reunião está agendada para 9 de julho de 2026.

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