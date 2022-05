BC do Peru eleva juros de 4,50% a 5,00%

Da Redação

O Banco Central da Reserva Peru (BCRP) elevou nesta quinta-feira a taxa básica de juros do país de 4,50% para 5,00% ao ano. No comunicado que acompanha a decisão, o BC peruano indica que continua no processo de normalização da posição monetária.

A taxa de inflação em doze meses ficou em 7,86% em abril, "estando temporariamente acima da faixa alvo devido ao recrudescimento do aumento dos preços internacionais de alimentos e combustíveis", diz o comunicado da instituição.

"O aumento significativo dos preços internacionais da energia e dos alimentos desde a segundo semestre do ano passado, recentemente acentuado por conflitos internacionais, levou a um forte aumento das taxas de inflação a nível global em uma magnitude há muitos anos não se vê nas economias avançadas e na região", avalia o banco central. Com isso, a autoridade projeta que a inflação voltará ao intervalo da meta entre o segundo e o terceiro trimestres do próximo ano, com uma trajetória decrescente em julho.

A próxima reunião de política monetária do BCRP será no dia 9 de junho.