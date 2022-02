BC do Peru aumenta taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 3,50%

Da Redação

O Banco Central de Reserva do Peru (BCRP) aumentou a taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 3,50%, em meio à escalada dos preços no país. Segundo a autoridade monetária, a decisão levou em conta o avanço da inflação à taxa anual de 5,68% em janeiro, "temporariamente" acima da meta de 2%, além da desvalorização do sol peruano, a moeda local.

Em comunicado, o BCRP prevê que a inflação voltará ao objetivo no quarto trimestre, à medida que as pressões "transitórias" diminuem, apesar da espiral nos preços de energia. A instituição avalia que os indicadores econômicos no país estavam em "território pessimista" em janeiro.

"A atividade econômica global está melhorando, embora em ritmo mais lento devido ao impacto da covid-19, gargalos persistentes no fornecimento global de bens e serviços, e incerteza no ritmo de reversão do estímulo monetário nas economias avançadas", destaca a entidade.